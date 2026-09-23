Bingöl Karlıova\'da 14 km\'lik grup köy yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde grup köy yolunda asfalt çalışması yürütülüyor.

İl Özel İdaresi bünyesinde hizmete alınan asfalt plenti, ilk asfalt üretimini gerçekleştirdi.

Üretilen asfalt Karlıova ilçesinin 14 kilometrelik Aşağıyağmurlu, Yiğitler, Devecik ve Halifan grup köy yoluna seriliyor.

Yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Halifan köyü muhtarı İsmail Koşak, "Yiğitler grup yolumuz çok sıkıntılı bir yoldu. Yapılan çalışmalar sonucunda tamamen sıcak asfalt oldu. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.