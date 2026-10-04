Bingöl Karlıova'da geleneksel at yarışları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl Karlıova'da geleneksel at yarışları düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Karlıova\'da geleneksel at yarışları düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Vali Cahit Çelik: "Yıllarca terör belasından dolayı hem altyapı hem hizmet anlamında sıkıntı çektik hem de bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı ama Allah'a binlerce şükürler olsun bugün Bingöl'ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur var, güven var"

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

Toklular köyünde düzenlenen yarışmaya Erzurum, Muş ve Kars'tan atlarıyla gelen 40 yarışmacı katıldı.

Müsabakalarda Arap Atı A Grubu'nda Tolga Kınık, Arap Atı B Grubu'nda Fuat Karabağ, İngiliz Atı C Grubu'nda Ferdi Polat ve İngiliz Atı D Grubu'nda Ferit Karşal birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Türkçe ve Kürtçe müzik dinletilerinin de yer aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Cahit Çelik de ata binerek alanda tur attı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Karlıova ilçesinin geçmişte terör nedeniyle hizmet almakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ülkede huzur ve güvenin oluşmasına liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef yıllarca terör belasından dolayı hem altyapı hem hizmet anlamında sıkıntı çektik hem de bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı ama Allah'a binlerce şükürler olsun bugün Bingöl'ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur ve güven var. Böyle bir organizasyondan dolayı çok mutlu oldum."

Atları sevdiğini belirten Çelik, kendi yazdığı atları konu alan bir şiiri katılımcılara okudu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmayı heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Programda Kaymakam Abdulselam Bıçak ve Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Solhan Kaymakamı Okan Yaz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
KarlıovaBingölGüncelTerörYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
19:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: ’Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli’
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 19:54:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Bingöl Karlıova'da geleneksel at yarışları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei