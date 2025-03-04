Bingöl-Muş Yolunda Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü

Bingöl - Muş yolunda sis etkili oldu
BİNGÖL - Bingöl-Muş karayolunda sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Bingöl-Muş karayolunda sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sisle birlikte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlerken, yetkililer aynı zamanda buzlanmaya karşı da uyarılarda bulundu.
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