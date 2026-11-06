Bingöl Solhan'da 81 yaşındaki Alzheimer hastası için 1129 personelle arama sürüyor - Son Dakika
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Bingöl Solhan'da 81 yaşındaki Alzheimer hastası için 1129 personelle arama sürüyor

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 25 Ekim'de ikametinden ayrılan hasta için 6 dron ve 1129 personelle yaklaşık 55 kilometrekarelik alan tarandı ancak sonuç alınamadı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Peşmen'in, oğlunun 28 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, görgü tanıklarının bilgisine başvurulduğu ifade edilen paylaşımda, incelemelerde Peşmen'in kaybolduğu gün son olarak D-300 kara yolunun Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğünün belirlendiği kaydedildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Arama çalışmalarına Bingöl ve Diyarbakır'dan AFAD ekipleri ve gönüllüleri, AKUT, Bingöl SAR, İHH, UMKE, polis özel harekat, çevik kuvvet, Türk Kızılay ve MEB AKUB ekipleri de katıldı. Bugüne kadar toplam 1129 personelin görev aldığı çalışmalarda 6 dronla da havadan tarama yapıldı. Peşmen'in daha önce bulunduğu bölgeler, ikametinin çevresi, son görüldüğü noktalar ve Genç ilçesi istikametindeki patika yollar başta olmak üzere yaklaşık 55 kilometrekarelik alan tarandı. Arama çalışmaları 6 Kasım itibarıyla ilgili kurumların koordinasyonunda tüm imkanlar seferber edilerek sürdürüldü ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı."

Paylaşımda, Cabbar Peşmen'i gören veya kendisi hakkında bilgi sahibi olanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: AA
SolhanBingölGüncelSon Dakika

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