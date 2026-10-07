Bingöl'ün Ankara temaslarında Tuzla Metrosu ve tramvay projeleri görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'ün Ankara temaslarında Tuzla Metrosu ve tramvay projeleri görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'ün Ankara temaslarında Tuzla Metrosu ve tramvay projeleri görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Tuzla Metrosu ve tramvay projelerini görüştü. TOKİ konutlarını E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesi de Milli Savunma Bakanı Güler tarafından onaylandı.

TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler için Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tuzla Metrosu, metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı projelerini görüşürken, yeni yapılan TOKİ konutlarını E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesi de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından onaylandı.

Ankara ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelindi. Görüşmede, Tuzla Metrosu'nun hayata geçirilmesi, mevcut metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ve Tuzla Tramvayı projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Tuzla'nın ulaşım altyapısına sağladığı destek ve ilgiden dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür edilirken, ilçe genelinde ulaşımı kolaylaştıracak adımların kesintisiz sürdürüleceği aktarıldı.

ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME

Görüşmeler çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün de makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen toplantıda Tuzla'da devam eden ve planlanan ulaşım altyapı projeleri detaylarıyla değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'DEN YENİ BAĞLANTI YOLUNA ONAY

Tuzla'da yeni yapılan TOKİ konutlarını doğrudan E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Kent içi trafik yükünün artmasının önüne geçmesi ve TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırması planlanan bağlantı yolu projesinin onayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verildi. Başkan Bingöl, projenin hayata geçirilmesine yönelik destekleri ve ev sahipliği nedeniyle Bakan Güler'e teşekkür etti.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AHMET GÜLŞEN İLE ULAŞIM PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Ankara'daki görüşmelerine Karayolları Genel Müdürlüğü ile devam eden Bingöl, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile bir araya geldi. Görüşmede ilçedeki karayolu ağlarının geliştirilmesi, bağlantı yolları ve kavşak düzenleme projeleri ele alındı. Tuzla içi trafik akışını rahatlatacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bingöl, Tuzla'nın ulaşım altyapısına yönelik projelerin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla temasların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıMilli Savunma BakanıYerel HaberlerPolitikaUlaşımGüncelAnkaraBingölTuzlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy’a “Abla“ dedi Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:30:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Ankara temaslarında Tuzla Metrosu ve tramvay projeleri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei