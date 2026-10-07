Bingöl\'ün Ankara temaslarında Tuzla Metrosu ve tramvay projeleri görüşüldü

TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler için Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tuzla Metrosu, metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı projelerini görüşürken, yeni yapılan TOKİ konutlarını E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesi de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından onaylandı.

Ankara ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelindi. Görüşmede, Tuzla Metrosu'nun hayata geçirilmesi, mevcut metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ve Tuzla Tramvayı projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Tuzla'nın ulaşım altyapısına sağladığı destek ve ilgiden dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür edilirken, ilçe genelinde ulaşımı kolaylaştıracak adımların kesintisiz sürdürüleceği aktarıldı.

ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME

Görüşmeler çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün de makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen toplantıda Tuzla'da devam eden ve planlanan ulaşım altyapı projeleri detaylarıyla değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'DEN YENİ BAĞLANTI YOLUNA ONAY

Tuzla'da yeni yapılan TOKİ konutlarını doğrudan E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Kent içi trafik yükünün artmasının önüne geçmesi ve TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırması planlanan bağlantı yolu projesinin onayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verildi. Başkan Bingöl, projenin hayata geçirilmesine yönelik destekleri ve ev sahipliği nedeniyle Bakan Güler'e teşekkür etti.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AHMET GÜLŞEN İLE ULAŞIM PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Ankara'daki görüşmelerine Karayolları Genel Müdürlüğü ile devam eden Bingöl, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile bir araya geldi. Görüşmede ilçedeki karayolu ağlarının geliştirilmesi, bağlantı yolları ve kavşak düzenleme projeleri ele alındı. Tuzla içi trafik akışını rahatlatacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bingöl, Tuzla'nın ulaşım altyapısına yönelik projelerin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla temasların sürdürüleceğini belirtti.