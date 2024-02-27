Bingöl'ün Genç Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bingöl'ün Genç Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Bingöl\'ün Genç Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Bingöl'ün Genç ilçesinin Kaymakamı Muhammet Güzel, terör örgütü PKK'nın saldırılarında hayatını kaybeden Abdulhakim Kandemir, Cihan Bozkır ve Mehmet Sanik'in ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Güzel, ziyarette şehitlerin ailelerine her zaman destek olacaklarını belirtti ve çocuklara hediyeler verildi.

27.02.2024 15:42
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??????? Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güzel, ilçede terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Abdulhakim Kandemir, Cihan Bozkır ve Mehmet Sanik'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Güzel, şehitlerin emaneti olarak gördükleri ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ziyarette çocuklara da hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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