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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermeste evlerde hazırlanan pasta ve yemekler satışa sunuldu. Öğrencilerin biriktirdiği paralar da Gazze'ye ulaştırılmak üzere okul idaresine teslim edildi. Kermese birçok yetkili, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi
02.01.2024 - 13:10,
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze yararına kermes düzenlendi.

Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulda, geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere kermes düzenlendi.

Kermeste, evlerde hazırlanan pasta ve yemekler satışa sunuldu.

Bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri paraları Gazze'ye ulaştırılması için okul idaresine teslim etti.

Kermese, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, Memur Sen Bingöl İl Başkanı Yunus Kava, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Bingöl, HÜDA PAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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