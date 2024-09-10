Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yiğitler köyünün Çatak mezrası kırsalında kaya balı toplamak için arkadaşlarıyla kayalıklara tırmanan N.K. (55) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen N.K'nin cenazesi, ekiplerce bulunduğu kayalıklardan alınarak Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da Düşme Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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