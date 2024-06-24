Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı.
M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
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