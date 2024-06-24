Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı

M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

24.06.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı.

M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Karlıova, Bingöl, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 19:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement