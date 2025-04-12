Bingöl'ün Karlıova İlçesine Kış Geri Döndü

Nisan ayında kış geri geldi: Bingöl güne beyaz örtü ile uyandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine kış geri geldi. Şiddetli kar yağışı nedeni ile hayatın durduğu kent beyaza büründü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı felç etti. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile birçok yolda ulaşımda aksamalar meydana gelirken, esnaf bahar nedeni ile kaldırdığı kazma ve kürekleri tekrar ellerine alıp iş yerlerinin önlerini temizledi. Karlıova Belediyesi ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayarak kar birikintilerini iş makineleri yardımı ile temizlemeye başladı.

"Buraya bir türlü yaz gelmedi"

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, "Biz bu sene ilkbaharı hiç yaşamadık. Tam ilkbahar havası geldi, temizliğimizi yaptık, arabalarımızın lastiklerini değiştirdik bu sabah kalktık maşallah 40 santime yakın bir kar yağmış. Şu an hastam var Erzurum2a gidemiyorum. Allah'tan sobalarımızı kaldırmadık. Kaldırsaydık donardık" dedi.

Behçet Özçelik ise "Tam yaz havası derken kız geri geldi. Kışlık lastiklerimizi çıkarmıştık, sonra yine kışı yaşadık. Buraya bir türlü yaz gelmedi" diye konuştu.