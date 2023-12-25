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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu'nda öğrenciler ve veliler tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermeste, yöresel yemekler, 3D kodlamayla hazırlanan ürünler ve resimler satışa sunuldu. Elde edilen gelir Filistinlilere yardım amacıyla Umut Kervanı Gazze Yardım hesaplarına aktarıldı.

Bingöl\'ün Solhan ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi
25.12.2023 - 23:16,
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğrenciler ve veliler, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenledi.

Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu'nda düzenlenen kermeste, velilerin evde yaptığı yöresel yemekler, öğrenci ve öğretmenlerin 3D kodlamayla hazırladığı ürünler ve hazırlanan resimler satışa sunuldu.

Okul müdürü Ferhat Bayar, kermese katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bayar, "Elde edilen gelir Filistinlilere gönderilmek üzere Umut Kervanı Gazze Yardım hesaplarına aktarıldı. Kermes programımıza katılan, destek sunan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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