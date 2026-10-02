Bingöl Üniversitesi 30 milyon TL'lik atölyede 6. nesil savaş uçağı çalışması yapacak - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi 30 milyon TL'lik atölyede 6. nesil savaş uçağı çalışması yapacak

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Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, TÜBİTAK'tan 30 milyon TL bütçeyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nde 6. nesil savaş uçağı konsepti ve dron, mikro uydu, roket prototipleri geliştirilebileceğini söyledi. Atölye, ortaokul ve lise öğrencilerine de hizmet verecek.

BİNGÖL Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, TÜBİTAK'tan 30 milyon TL bütçeyle üniversitede kurdukları Milli Teknoloji Atölyesi'ne ilişkin, "Altıncı nesil savaş uçağı konseptine yönelik çalışmaların yanı sıra su altı ve hava dronları, mikro uydular ve roketler gibi farklı teknolojik ürünlerin prototiplerini de burada geliştirebilecek altyapıya sahibiz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitede düzenlenen basın toplantısında üniversitenin son iki yıllık çalışmalarını, 'Yeni Nesil Üniversite' vizyonu kapsamında yürütülen projeleri ve gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Milli Teknoloji Atölyesi'nin TÜBİTAK'tan sağlanan 30 milyon TL bütçeyle kurulduğunu belirten Rektör Çelik, "Üniversitemizde kurduğumuz Milli Teknoloji Atölyesi'ni TÜBİTAK'tan 30 milyon TL bütçeyle hayata geçirdik. Şu anda hem üniversitemizdeki öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hem de ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet verecek bir yapıya kavuşturduk. Bu atölye, yalnızca üniversitemize değil, tüm şehre hizmet edecek bir teknoloji merkezi niteliği taşıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın teknoloji alanında daha aktif hale geldiğini görüyoruz. Bizim öncelikli hedeflerimizden biri, özellikle ortaokul ve lise çağındaki gençlerimize ve üniversite öğrencilerimize özgüven kazandırmak. Burayı, fikirlerin geliştirildiği ve prototiplerin üretildiği bir merkez haline getirdik. Altıncı nesil savaş uçağı konseptine yönelik çalışmaların yanı sıra su altı ve hava dronları, mikro uydular ve roketler gibi farklı teknolojik ürünlerin prototiplerini de burada geliştirebilecek altyapıya sahibiz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN DA GELİŞMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Gençlerin geleceğe umutla bakabilecekleri imkanların oluşturulmasını önemsediklerini belirten Çelik, "Öğrencilerimizin yalnızca akademik anlamda değil, sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda kendi müzik ekibimizi kurduk ve geçtiğimiz akşam ilk etkinliklerimizden birini gerçekleştirdik. Gençlerimizin enerjilerini bilim, teknoloji, sanat ve üretime yönlendirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla bakabilecekleri imkanları oluşturmak bizim sorumluluğumuz. Bu açıdan 'Terörsüz Türkiye' sürecini de önemli buluyorum. Pazar günü Selçuk Bayraktar ile görüşmeyi planlıyoruz. Bu görüşmede, üniversitemizin geleceğine yönelik önemli konuları ele alacağız. Genç bölgesinde belirlediğimiz bir alan ve mevcut binalar bulunuyor. Burada Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulması ve teknoloji üreten bir fabrikanın oluşturulması olmak üzere iki yönlü bir çalışma yürütmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin de bu yapıyla bütünleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

'TARIM VE HAYVANCILIKTA 'SİLİKON VADİSİ' OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Rektör Çelik, tarımsal üretime yönelik de yeni ürün ve gübreler de geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Üniversitemizin öncelikli hedeflerinden biri de tarım ve hayvancılık alanında teknolojiyi etkin biçimde kullanmak. Bu doğrultuda Bingöl için tarım ve hayvancılıkta bir 'Silikon Vadisi' oluşturma hedefiyle hareket ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri tarımda da kullanabileceğiz. Örneğin dronlar aracılığıyla tarlaların ve toprağın analiz edilmesi, bitkilerin ihtiyaç duyduğu elementlerin belirlenmesi mümkün olacak. Böylece hangi bitkinin hangi besin maddesine ihtiyaç duyduğu tespit edilerek daha verimli bir üretim modeli geliştirilebilecek. Nanoteknolojik süreçlerle tarımsal üretime yönelik yeni ürünler ve gübreler geliştirmeyi de hedefliyoruz. Merkezi laboratuvarımızın altyapısı bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesine uygun. Geliştirilecek sıvı gübrelerin tarlalara uygulanması ve uygulama süreçlerinin çiftçiler tarafından cep telefonu üzerinden takip edilmesi gibi teknolojik çözümler üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Amacımız, tarım ve hayvancılığı teknolojinin etkin biçimde kullanıldığı, verimliliğin artırıldığı ve üretimin sistematik şekilde yürütüldüğü bir yapıya dönüştürmek. Teknolojiyi doğru şekilde kullanarak Bingöl'de tarım ve hayvancılık alanında önemli gelişmeler sağlayabileceğimize inanıyoruz."

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA
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