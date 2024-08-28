Bingöl Üniversitesi Rektörü Erdal Çelik, Üniversitenin Yönetim Biçimini Açıkladı - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi Rektörü Erdal Çelik, Üniversitenin Yönetim Biçimini Açıkladı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Erdal Çelik, Üniversitenin Yönetim Biçimini Açıkladı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin yönetim biçimini ve hedeflerini açıkladı. Çelik, etkin yönetim biçimi ile bölümlerin ve birimlerin yönetime katılımını sağlayacaklarını ve üniversitenin kar eden bir modelle yönetileceğini belirtti.

28.08.2024 17:17
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Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Çelik, üniversitenin Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi'nin bahçesinde düzenlenen toplantıda, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkin yönetim biçimi ile ana bilim dallarının, bölümlerin, fakültelerin ve diğer birimlerin yönetime katılımı yoğun bir şekilde sağlamayı ve problemlerin anlık çözümü sağlayacaklarını hedeflediklerini belirten Çelik, bu durumun güçlü yöneticilerle sağlanacağına işaret etti.

Kişilerin değil, kurumların ve birimler önemli olacağını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bizzat kendim dahil hiç kimse Bingöl Üniversitesinden üstün değildir. Her öğretim üyesinin, elemanının ve idari personelin üstün olduğu noktalar var. Bunları ön plana çıkartarak, büyük sinerji ortaya çıkartacağız. Disiplinler arası çalışmaya önem vererek bölümlerin, fakültelerin birbirleriyle bilimsel temas kurmalarını sağlayacağız. Ben ve ekibim geçmişle kavga etmeyeceğiz. Kavganın kazananı olmaz. Kavga üniversiteye zarar verir. Özlük haklarına riayet edeceğiz. Üniversite atama ve yükseltme kriterlerine göre hareket edeceğiz. Bu kriterleri sadeleştireceğiz. Kadroyu vermek bir lütuf değil, özlük hakkıdır."

Fabrika ve aile nasıl yönetilirse üniversiteyi de öyle yöneteceklerini kaydeden Çelik, "Üniversitenin zarar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kar eden üniversite modelini uygulayacağız. Bölümlerin üretim yapan yerler haline dönüştüreceğiz. Elde edilen kar bölümlere geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Kampüsü yeniden tasarlayacaklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Gerekirse yeni kampüs alanları bulacağız. 10 yıllık master planını çıkartıp, fakültelere yeni fakülteler ekleyeceğiz. Fen-Edebiyat Fakültesini ayıracağız, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi kuracağız. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ayırarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesini kuracağız. Yabancı Diller Fakültesi kuracağız. Tıp Fakültesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu fakülteleri alt yapısal olarak güçlendireceğiz. İlin durumuna göre fakülteler, bölümler, enstitüler, merkezler, meslek yüksek okulları mercek altına alınacaktır."

Öğrencilerle özel ilgileneceklerini, özel yetenekleriyle birlikte bilimsel gelişimini sağlayacaklarını belirten Çelik, yabancı öğrenci sayısını 5 bine çıkartacaklarını aktardı.

Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesini 2 ay içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çelik, "Fakülteyi diğer diş hekimliği fakültelerinde farkı kendi implant ve kompozit malzemelerimizin kendi çalışanlarımız tarafından üretilmesidir. Kendi kendini tamir eden dişlerin üretimi sağlanarak çok etkin fakülte olacaktır. Bu fakültemiz hem Bingöl'e hem de civardaki illere hizmet verecektir. Hastanemizde son teknolojileri uygulayacağız. İçinde laboratuvarların ve 102 ünitenin olduğu bilimsel çalışmalar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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