Bingöl Valiliğinden taşınmaz ihalesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bingöl Valiliğinden taşınmaz ihalesine ilişkin açıklama

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Bingöl Valiliği, Merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan taşınmazın ihalesine ilişkin açıklama yaptı.

Bingöl Valiliği, Merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan taşınmazın ihalesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan 3.164,38 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ihalesi"ne ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu taşınmazın, mülkiyeti Hazineye ait iken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 18 Mayıs 2026 tarihli ve 533349 sayılı yazısı doğrultusunda "Bakanlık Makam Oluru" ile Bingöl İl Özel İdaresine bedelsiz devredildiği belirtilen açıklamada, taşınmazın bulunduğu alanın, yürürlükteki uygulama imar planlarında "Sosyal Tesis Alanı" olarak yer aldığı, bu alanların sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve benzeri kamu yararına yönelik hizmetler için ayrıldığı vurgulandı.

Bu nedenle söz konusu taşınmaz üzerinde konut, AVM, rezidans veya salt ticari amaçlı yapı yapılmasının hukuken mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan, söz konusu taşınmaz üzerinde, Hazine mülkiyetinde bulunduğu dönemde temeli 26 Ekim 2024'te atılan ve 3 Ekim 2025'te resmi açılışı gerçekleştirilen Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Binası da bulunmaktadır. Vakıf faaliyetlerine halihazırda bu binada devam etmektedir. İhale ilanı ve şartnamesinde açıkça belirtilen hükümler doğrultusunda, taşınmazın imar fonksiyonu 'Sosyal Tesis Alanı' olup, bu kullanım amacı değiştirilemez. Alıcı, yalnızca sosyal, kültürel, eğitim veya hayri hizmetlere yönelik tesisler yapabileceğini kabul etmiştir. Yapılacak tüm uygulamaların hem imar planına hem de 6306 sayılı Kanun'un amaçlarına uygun olması zorunludur. Aksi durumda taşınmazın bedelsiz olarak Hazine adına resen tescil edileceği şartname ile hüküm altına alınmıştır. İhaleye katılan istekli, taşınmazın mevcut imar durumu ve tüm yasal kısıtlamalarını bilerek ihaleye katıldığını kabul etmiş olup, sonradan herhangi bir hak, tazminat veya bedel indirimi talebinde bulunamayacaktır. Bu kapsamda, 29 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen ihaleye yalnızca Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı katılmış ve ihale usulüne uygun şekilde sonuçlandırılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama, sürece ilişkin tüm işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini göstermektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Valiliğinden taşınmaz ihalesine ilişkin açıklama - Son Dakika

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