Bingöl Yamaç'ta 10 metre derin çukura düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bingöl Yamaç'ta 10 metre derin çukura düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, AFAD ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından kurtarılan köpek bölgeden uzaklaştı.
BİNGÖL'de yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde meydana geldi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu köpeğe ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, ekiplerin müdahalesinin ardından bölgeden uzaklaştı.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,
Kaynak: DHA
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