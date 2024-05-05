Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika
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Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Bingöl'de oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında tribünde yaşanan olaylar sırasında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kolluk personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı ve muhakkik görevlendirildiği ifade edildi.

05.05.2024 22:01  Güncelleme: 22:02
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Bingöl'de, Bölgesel Amatör Lig 11. grupta oynanan 12 Bingölspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünde yaşanan olaylar sırasında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.00'te 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edildi." denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı - Son Dakika
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