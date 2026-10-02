Bir bacağını kaybeden Halid, protez bacakla paralimpikte yarışmayı hedefliyor - Son Dakika
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Bir bacağını kaybeden Halid, protez bacakla paralimpikte yarışmayı hedefliyor

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Bir bacağını kaybeden Halid, protez bacakla paralimpikte yarışmayı hedefliyor
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Şam'a bağlı Kuteyfe'de yaşayan İbrahim el-Hac Halid, kemiğindeki kötü huylu tümör nedeniyle bir bacağını kaybetmesine rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi. Protez bacakla antrenman yapan Halid, ülkesini paralimpik müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Kuteyfe kentinde yaşayan İbrahim el- Hac Halid, kemiğinde tespit edilen kötü huylu tümör nedeniyle bir bacağını kaybetmesine rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi ve ülkesini paralimpik müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Şam Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan 30'lu yaşlardaki Halid'in hayatı, 2010 yılının sonunda kemiğinde kötü huylu bir tümör tespit edilmesiyle değişti.

Hastalığın geç fark edilmesi üzerine doktorlar bacağının kesilmesine karar verdi.

Kemoterapi ve uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Halid, bir yandan yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan geleceğe dair umutlarını korudu.

Ameliyatın ardından eğitimine devam eden Halid, 2016'da Şam Üniversitesi İktisat Bölümünü kazandı, 2021'de mezun oldu.

Üniversite eğitimiyle birlikte daha önce hobi olarak yaptığı motosiklet sporuna yeniden yönelen Halid, bu tutkuyu hayata tutunmasını sağlayan bir umut ışığına dönüştürdü.

"Zorlukları teslimiyet ve inançla aştım"

AA muhabirine konuşan Halid, yaşadığı ilk dönemin kolay olmadığını ancak kısa sürede yeni hayatını kabullendiğini söyledi.

"Sağlıklı bir insan olarak yaşadığım hayattan bambaşka bir hayata geçmiştim." diyen Halid, birkaç ay içerisinde duruma alıştığını, eğitimini tamamladığını ve çalışma hayatına atıldığını anlattı.

Halid,"Zorlukları teslimiyet ve inançla aştım." dedi.

Hastalığından önce bisiklet yarışçısı olmayı hayal ettiğini belirten Halid, bacağını kaybettikten sonra bu hayalin tamamen sona erdiğini düşündüğünü söyledi.

Ancak daha sonra paralimpik sporlarla tanıştığını aktaran Halid, bunun hayatında yeni bir sayfa açtığını dile getirdi.

Halid, "Engelli kaldıktan sonra bu hayalin bittiğini düşündüm. Sonra paralimpik sporları ve bu alandaki imkanları öğrendim. Bu da bana yeni bir kapı açtı." diye konuştu.

Protez bacakla bisiklet kullanmaya başlamanın ilk etapta gözünü korkuttuğunu söyleyen Halid, zamanla karşılaştığı zorlukların düşündüğü kadar büyük olmadığını gördüğünü kaydetti.

Bugün Şam'ın Kuteyfe ilçesinde düzenli olarak antrenman yaptığını ifade eden Halid, hem fiziksel sınırlarını zorladığını hem de engelli bireylere örnek olmaya çalıştığını söyledi.

-"Engelimiz bizi durdurmaz, korkutamaz, toplumdan izole edemez"

Başarıya ulaşmanın önündeki en büyük engelin fiziksel yetersizlik değil, umutsuzluk olduğunu vurgulayan Halid, engelli bireylere yönelik mesajında şunları söyledi:

"İradesi ve hedefi olan herkes hayallerine ulaşabilir. Bizler engelli bireyler olarak toplumdan saklanmak zorunda değiliz. Tam tersine başarılarımızla var olabilir, ülkemizi temsil edebilir ve madalyalar kazanabiliriz. Engelimiz bizi durduramaz, korkutamaz, toplumdan izole edemez"

Paralimpik sporların engelli bireylerin potansiyellerini ortaya koymaları için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Halid, sporun kendisine yalnızca fiziksel güç değil, özgüven de kazandırdığını ifade etti.

-"Tek bacağım olabilir ama iradem var"

Ülkesindeki engelli sporcuların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Halid, spor kulüplerinin finansmanı, uygun tesislerin oluşturulması ve gerekli ekipmanların sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Halid, "Tek bacağım olabilir ama iradem var. Allah'ın yardımıyla dünya seviyesinde yarışan sporcular arasına gireceğime inanıyorum." diye konuştu.

Halid, bugün çevirdiği her pedalla kendi hayallerinin yanı sıra engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğüne ve başarılarına da katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA
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