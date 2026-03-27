Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

27.03.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir bardak portakal suyuna 350 TL fiyat ödeyen vatandaş isyan etti. Tepkisini, "Bir portakal suyu ya! Ne kadar olabilir ya! Gerçekten çıldırmak üzereyim. 350 TL ya! Mekanı görseniz mekan mekan değil. Portakalın kilosu şu an 50 TL." sözleriyle dile getirdi.

İstanbul’da bir işletmede bir bardak portakal suyuna 350 TL ödeyen vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoyla fahiş fiyata isyan etti. Portakalın kilogram fiyatının marketlerde 50 TL civarında olduğunu hatırlatan vatandaş, ödediği rakamın maliyetle uyuşmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"ÇILDIRMAK ÜZEREYİM"

Görüntülerde işletmenin standart bir mekan olduğunu vurgulayan mağdur, "Gerçekten çıldırmak üzereyim, mekan mekan değil ama istenen rakam akıl dışı" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan video, şehirdeki kontrolsüz fiyat artışları ve hizmet sektöründeki denetim eksikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    alma aslanım evinde sık iç, akpliler öyle diyor ?? et yeme makarna ye mesela ???? 8 5 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    ,lQ tavsn masallah 2 1
  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    portakal 50 lira değil daha dün aldım 20 lira 3 0 Yanıtla
  • 3014885 3014885:
    baya bir servet. 350.000 TL sanki 0 1 Yanıtla
  • Barış Aksoy Barış Aksoy:
    350 lira yerine 1 kilo portakal ehliyetseydin 0 0 Yanıtla
  • 3014885 3014885:
    bunu da haber yapan işgüzarlar 0 0 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.