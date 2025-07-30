Bir Tır Patladı, 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden 10 yaşındaki Berat Taş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde önceki gün park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ağır yaralanan Taş, tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Patlamada, tırın içinde ve çevresinde bulunan Berat Taş (10) ile H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralanmış, yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Taş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.