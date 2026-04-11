Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bırakılan Araç Ana Yola Çıkmadan Durduruldu

11.04.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de el freni çekilmeyen otomobil, çevredekiler tarafından ana yola çıkmadan durduruldu.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket edip ana yola yöneldi. Araç çevredekiler tarafından durdurulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra İstasyon Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün park edip, el freni çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket ederek Kızıltepe yoluna doğru ilerledi. Durumu fark eden çevredekiler, aracı ana yola çıkmadan durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin aracın önüne geçerek durdurmaya çalıştığı, bir kişinin de içeriye girip el frenini çektiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:10:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.