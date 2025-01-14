Birecik\'te İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 12 Yaralı

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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Birecik ilçesi girişinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Ramazan Çınar yönetimindeki 01 AKA 098 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle önünde seyreden Musa Akın'ın kullandığı 35 ARP 695 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerdeki 10 kişi yaralandı. 12 yaralı, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA