Şanlıurfa\'da Otomobil Çarpışması: 2\'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı ilk işlemcisi olan Axion'u duyurdu

Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.