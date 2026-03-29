Birecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1 Çocuk Ölü

29.03.2026 23:19
Şanlıurfa Birecik'te tanker ile otomobillerin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki Yezen Musağli hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde asfalt malzemesi yüklü tanker ile iki otomobilin karıştığı kazada yabancı uyruklu Yezen Musağli (5) öldü, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde yaralıların ilk müdahalesi yine kazaya karışan bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu üzerindeki Yuvacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isim ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil ile asfalt malzemesi yüklü bir tanker çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yezen Musağli hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise yine aynı kazaya karışan sağlık çalışanı Güler S. yaptı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Nur M., Rıdna M., Retal Nur M. ile Türkan S. bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kazada hayatını kaybeden Yezen Musağli'nin cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

