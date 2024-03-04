Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı, 3 Tutuklama - Son Dakika
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Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı, 3 Tutuklama

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:24
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Birecik'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 1-29 Şubat tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Birecik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı, 3 Tutuklama - Son Dakika

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