Birinci\'nin telefonunda Erdem\'le 5 milyon dolarlık iş takibi yazışması bulundu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4'üncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin siber laboratuvarda incelenen dijital materyallerinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme ve iade tartışması yapıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 22 Eylül'de gerçekleştirilen 4'üncü dalga operasyonla, hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı. 4 dalga sonucunda soruşturmadaki toplam şüpheli sayısı 80'e ulaştı. Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre; soruşturmanın 4'üncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinden, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le gerçekleştirildiği belirtilen mesajlara ulaşıldı. Söz konusu yazışmada, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde 'iş takibi' yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA

Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı ve bunun ardından 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği, para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtiliyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben, 'Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için' ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Birinci'nin telefonunda bulunduğu belirtilen 'Bacanaklar' isimli WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem ismi yer alıyor.

Birinci'nin dijital materyallerinin incelenmesinde, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Cengiz Haliç'le görüntülerine ulaşıldı.