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Birleşik Arap Emirlikleri, 13 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi atadı - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri, 13 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri, 13 yıl aradan sonra Suriye\'ye büyükelçi atadı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'a güven mektubunu sunan Hasan Ahmed El-Şehi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'deki ilk büyükelçisi oldu. El-Şehi, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliğini güçlendirme sözü verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2022'de BAE'yi ziyaret etmesiyle, 2011'den bu yana bir Arap ülkesine ilk ziyaret gerçekleşmiş olacak.

31.01.2024 12:26
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ŞAM, 31 Ocak (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'a Salı günü resmi olarak güven mektubunu sunan Hasan Ahmed El-Şehi, 13 yıllık aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'deki ilk büyükelçisi oldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Mikdad ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya gelen El-Şehi, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını Suriye tarafına iletti.

Habere göre BAE elçisi ayrıca iki Arap ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı ilerleme sağlamak için çalışma sözü verdi.

Mikdad ise BAE'nin zor zamanlarda Suriye'ye sunduğu destek ve dayanışmadan ötürü Suriye'nin duyduğu derin minnettarlığı ifade etti.

BAE'nin Suriye'deki büyükelçiliği 2018 yılında yeniden açılmıştı. O tarihten bu yana diplomatik misyonun başında bir maslahatgüzar bulunuyor.

BAE'nin geçen yıl Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesinde rol oynaması ve geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ölümcül deprem sırasında büyük yardım sağlamasıyla son yıllarda Suriye ile BAE arasındaki ilişkiler gelişme kaydetti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 2022 yılında BAE'yi ziyaret ederek, 2011 yılında Suriye'de patlak veren iç savaştan bu yana bir Arap ülkesine ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua

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