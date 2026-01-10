Birleşik Emekliler Sendikası Süresiz Oturma Eylemi Başlattı...

(İSTANBUL) Birleşik Emekliler Sendikası, emekli maaşlarına TÜİK rakamları doğrultusunda yapılan 12,19'luk artışa karşı Türkiye genelinde süresiz oturma eylemi başlattı. Eylem kapsamında bugün Kartal Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, en düşük emekli maaşının kök maaşları etkilemeyecek şekilde 20 bin TL'ye yükseltilmesine tepki gösterilerek, "Yine iktidarın cambaza bak oyunu ile toplumun gözünden kaçırdığı konu ise aslında en düşük emekli aylığının altında kalanlara iktidar hazine yardımı vermiyor, çalışırken yüksek prim ödeyip en düşük emekli aylığının üzerinde aylık alan emekliden TÜİK verileri marifeti ile kesip düşük maaş alanlara yansıtıyor. Nihai hedef ise orta vadeli programda bütün emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemek" denildi.

Birleşik Emekliler Sendikası, CHP milletvekillerinin emekli maaşlarına TÜİK rakamları doğrultusunda yapılan 12,19'luk artışa tepki olarak Meclis'te gerçekleştirdiği eyleme destek amacıyla Türkiye genelinde süresiz oturma eylemi başlattı. Tüm Emeklilerin Sendikası, bugün başlatılan eylem doğrulsunda Kartal Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, emekli maaşlarının TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranları nedeniyle giderek düşürüldüğü ifade edildi. En düşük emekli maaşının Meclis'te yapılan düzenlemeyle 20 bin liraya çıkarıldığının ancak artışın kök maaşa yansımayacağının altının çizildiği açıklamada, temmuz ayında yapılacak enflasyon düzenlemesinin de 20 bin lira üzerinden değil kök maaşlar üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yine iktidarın cambaza bak oyunu ile toplumun gözünden kaçırdığı konu ise aslında en düşük emekli aylığının altında kalanlara iktidar hazine yardımı vermiyor, çalışırken yüksek prim ödeyip en düşük emekli aylığının üzerinde aylık alan emekliden TÜİK verileri marifeti ile kesip düşük maaş alanlara yansıtıyor. Burada arzuladıkları nihai hedef ise, orta vadeli programda bütün emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemek.

"Emeklinin cebinden alıyorlar sonra aldıklarının küçük bir kısmını lütuf gibi veriyorlar"

Birleşik Emekliler Sendikası'nın talepleri,"En düşük emekli aylığının 41 bin olması, emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretle eşitlenmesi, emeklilerden alınan muayene ve ilaç katkı payının kaldırılması, emekli sendikalarının yasal statüde tanınması, emekli maaş ve diğer özlük haklarının emekli sendikaları ile toplu sözleşme kapsamında belirlenmesi" olarak yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ocak TUİK enflasyon verilerinin açıklandığı tarihten itibaren iktidar bir tiyatro oyunu sergilemekte oyuncular ise TÜİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, AKP Grup Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı. Oyunun adı 'alavere dalavere, emekliler sefalete'. Maalesef oyunculukta o kadar ustalaşmışlar ki önce emeklinin cebinden alıyorlar sonra aldıklarının küçük bir kısmını lütuf gibi verip emekliyi sevindiriyorlar ve biz emekliler ise her defasında 24 yıldır aynı oyunu izlemekten sıkılmadık.

İktidar bir taraftan ekonomimiz büyüyor diyor diğer taraftan emekliler büyümeden payına düşeni neden alamıyor sorusunu aklımıza getiriyor. Buradan soruyoruz, 2025 açlık sınırı 30 bin TL, 2026 Asgari ücreti 28 bin 75 TL, 2026 emekli maaşı hazine yardımı ile birlikte 20 bin TL. Bu şartlarda ekonomi kime ve neye göre büyüyor? Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan verdikleri ücretin sadaka ücreti olduğunun farkında olmalı ki diyor ki, '2026 temmuz ayına kadar emeklilerin yaşam koşullarını takip edeceğiz gerekirse temmuzda bir iyileştirme yapacağız.' Bu da gösteriyor ki Bakan ve AKP'li yöneticiler toplumdan ve halktan o kadar kopmuşlar ve yabancılaşmışlar ki halen emeklinin artık yaşayamadığının farkında değiller. 2026 emekli aylıklarına yapılan sadaka artışı emeklinin cebine girmeden buharlaştı. Geçmişte çay simit hesabı ile dönemin iktidarına 'bu vatandaşın faturasını kim ödeyecek, çocuğunun okul masrafını kim karşılayacak, kirasını kim ödeyecek? Bu zalim iktidar benim halkıma bir çay bir simidi çok görüyor' diyenler maalesef bugün emekliyi çay ve simidi arar hale getirmiştir. "AKP'li bir belediye meclis üyesi sıkılmadan utanmadan aynen şöyle diyor; 'Evet emeklinin maaşları düştü ancak maaşlarını gününde aldıkları için bize şükretsinler'. Biz de emekliler olarak diyoruz ki, AKP öncesi en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlası idi. AKP döneminde hazine yardımı ile birlikte asgari ücretin yüzde 40 altına düşmüş durumda, yani AKP dönemi emeklinin kaybı yüzde 80. Bunu söylerken hiç utanmıyor ve sıkılmıyorlar.

Her ne kadar en düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu deseler de aslında gerçekler öyle değil. Hak sahibi dediğimiz dul ve yetimler aylık bağlanma oranları yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 dilimleri halinde. Bunların kök maaşı 12 bin 500 TL'den, yeni açıklanan oranla birlikte kök maaşları 14 bin TL oldu. Bu grup hazine yardımı da alamayacak ve hisselerine göre tek eş veya tek çocuksa yüzde 75 oranında yani 10 bin 500 TL alacak. Eş ve tek çocuk ise eş yüzde 50, çocuk yüzde 25'ini alacak; bu durumda da yüzde 50 hisse ile 7 bin TL, yüzde 25 hisseyle 3 bin 500 TL alacak. Bu rakamlarla geçinmeleri mümkün mü? Yine 'en düşük emekli aylığını 20 bin TL yaptık' deseler de halen kök maaşları 16-17-18-19 bin TL olan emekliler var; bu grup ise temmuz ayında TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranını 20 bin TL üzerinden değil kök maaşlarının üzerinden alacak, belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalacağı için tekrar hazine yardımı ile en düşük emekli aylığına tamamlanacaktır.

