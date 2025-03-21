Birleşik Kamu-İş: Antidemokratik Uygulamalara Karşı Ortak Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş: Antidemokratik Uygulamalara Karşı Ortak Mücadele Çağrısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, son günlerde artan gözaltı ve tutuklama uygulamalarını eleştirerek, demokrasiye yönelik tehditlere karşı toplumsal muhalefetin önemine dikkat çekti. Ayrıca, kayyum atamalarının hukuksuzluğunu vurguladı ve demokratik tepkilere destek vereceklerini ifade etti.

21.03.2025 15:28  Güncelleme: 16:29
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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, "Sendikacılara, parti genel başkanlarına, gazetecilere ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar, seçilmiş belediye başkanlarının uydurma gerekçelerle görevden alınarak yerlerine kayyum atanması, demokrasiye vurulmuş en büyük darbedir. Bu hukuksuzluklar, toplumun adalete, demokrasiye ve insan haklarına inancını kökten sarsmaktadır. Merkez Yönetim Kurulumuz iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı ortaya konulan meşru her türlü demokratik tepkiye destek olunmasına karar vermiştir" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, son günlerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıya, başkanlar kurulu, merkez yönetim kurulu, konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileri katıldı.

Konfederasyonun Başkanlar Kurulunun, olağanüstü toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi iktidarın hukuk tanımaz ve antidemokratik uygulamaları artarak devam etmektedir. Son seçimlerde halk desteğini kaybederek azınlığa düşen siyasi iktidar iç politikada varlığını sürdürebilmek için hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalarla toplumsal huzuru bozmaktadır.

Son olarak İstanbul halkının yarısının oyunu almış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen hukuksuz girişimler, kayyum siyasetinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmıştır. Akademik liyakatten yoksun, tamamen siyasi saiklerle gerçekleştirilen rektör atamalarının sonuçlarından birini de İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinde açıkça görmekteyiz. Sendikacılara, parti genel başkanlarına, gazetecilere ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar, seçilmiş belediye başkanlarının uydurma gerekçelerle görevden alınarak yerlerine kayyum atanması, demokrasiye vurulmuş en büyük darbedir. Bu hukuksuzluklar, toplumun adalete, demokrasiye ve insan haklarına inancını kökten sarsmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada siyasi iktidar adeta parti devletinin temellerini atmış bulunmaktadır. Ülkemizde demokrasi ve seçme hakkı, yalnızca AKP'ye oy verildiğinde hak olarak görülüp, farklı bir partiye oy verildiğinde ise hak olarak görülmemektedir. Yaşanan bu gelişmeler ve başkanlarımızın önerileriyle, Merkez yönetim kurulumuz iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı ortaya konulan meşru her türlü demokratik tepkiye destek olunmasına karar vermiştir. Bu kapsamda üniversitelerde ortaya konulan demokratik tepkilere destek olunacaktır. Yine muhalefet partilerinin, demokratik kitle örgütlerinin meşru zeminde gerçekleştirdikleri her türlü eylem ve etkinliğe güçlü şekilde destek olunacak, dayanışma taleplerine katkı sunulacaktır.

Ülkemizde yaşanan hukuk tanımaz uygulamalar göstermiştir ki artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu gidişata dur diyecek olan da toplumsal ve örgütlü muhalefettir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak demokrasi, hukuk ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, Kayyum, Güncel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş: Antidemokratik Uygulamalara Karşı Ortak Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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