Birleşik Krallık Büyükelçisi Anderson, Bodrum\'da turizm ilişkilerini görüştü

(MUĞLA) - Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ve beraberindeki heyet, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Bodrum ile Birleşik Krallık arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi ve İngiliz turistlerin kentteki memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine yeni atanan Jennifer Anderson ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarete Büyükelçi Anderson'ın yanı sıra Büyükelçi Özel Kalemi Olivia Whitaker, Türkiye Konsolosluklar Bölümü Sorumlusu Claudia Taylor, Muğla Bölge Sorumlusu Alper Akçeşme ve Konsolosluk Memuru Aslı Erbektaş katıldı.

Görüşmede, Bodrum ile Birleşik Krallık arasındaki turizm ilişkileri, İngiliz turistlerin Bodrum'daki tatil deneyimleri ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bodrum'un uluslararası turizmdeki konumunun güçlendirilmesi, İngiliz ziyaretçilerin beklentilerinin karşılanması ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"TURİZM İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Mandalinci, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Jennifer Anderson ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Görüşmemizde, Birleşik Krallık'tan Bodrum'umuza gelen ziyaretçilerimizin kentimizde yaşadığı deneyimi daha da iyileştirmek, memnuniyetlerini artırmak ve Bodrum ile Birleşik Krallık arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmek üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bodrum'un uluslararası turizmdeki güçlü konumunu daha ileriye taşımak ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizle kurduğumuz bağı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi Jennifer Anderson'a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.