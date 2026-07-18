Birleşik Muhalefet Forumu Ankara'da - Son Dakika
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Birleşik Muhalefet Forumu Ankara'da

18.07.2026 13:01
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Yarın Ankara'da düzenlenecek forum, tek adam rejimine karşı ortak mücadele çağrısı yapacak.

(ANKARA) - "Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum yarın saat 15.00'te Ankara'da yapılacak. Forum öncesinde yayımlanan çağrı metninde, ortak mücadele çağrısı yapılarak, "Bütün ilerici, demokratik muhalefet güçlerinin, toplumsal örgütlerin ve yurttaş inisiyatiflerinin tek adam rejimine karşı ortak mücadeleyi tarihsel bir sorumluluk olarak üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

"Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum yarın saat 15.00'te Ankara Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Forum öncesinde yayımlanan çağrı metninde, "Bu toprakların ilerici, demokratik ve devrimci birikimi; bütün direniş dinamiklerini ortak bir mücadelede buluşturarak, bu karanlığa son verecek güç ve kararlılığa sahiptir. Şimdi bunu gösterme zamanıdır" ifadelerine yer verildi."

Çağrıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukukun askıya alındığı, Meclis'in etkisizleştirildiği ve halkın karar alma süreçlerinden dışlandığı bir düzen yarattığı savunularak, "Bütün ilerici, demokratik muhalefet güçlerinin, toplumsal örgütlerin ve yurttaş inisiyatiflerinin tek adam rejimine karşı ortak mücadeleyi tarihsel bir sorumluluk olarak üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

BİRLEŞİK MUHALEFET ÇAĞRISI

Rejimin baskılarına rağmen gençlerin, kadınların, emekçilerin, emeklilerin, Kürtlerin, Alevilerin ve diğer toplumsal kesimlerin mücadeleyi sürdürdüğü belirtilen çağrıda, "Bugün asıl sorun, bu direniş dinamiklerinin birbirinden kopuk ve ortak bir mücadele zemininde henüz buluşturulamamış olmasıdır. İhtiyaç duyulan şey, parçalı muhalefeti birleşik bir toplumsal güce dönüştürebilmektir" ifadeleri kullanıldı.

Çağrıda ayrıca, iktidarın muhalefeti bölerek yalnızlaştırmaya çalıştığı kaydedilerek, farklı toplumsal talepler etrafında gelişen direnişlerin ortak hedefte buluşturulması ve aşağıdan örgütlenen halk inisiyatifleri temelinde yeni bir toplumsal güç oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

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