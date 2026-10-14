Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimlerine donanım yükünü kabul edilemez buldu - Son Dakika
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Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimlerine donanım yükünü kabul edilemez buldu

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Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimliğinde uzaktan sağlık hizmetinin yüz yüze muayenenin yerini alamayacağını, sürücü ve sporcu gibi raporlarda yeterli olmadığını savundu. Sendika, kişisel sağlık verileri için açıklık ve teknik donanım yüküne hukuki dayanak istedi.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimliğinde uzaktan sağlık hizmetlerinin kapsamı, sağlık raporları, kişisel verilerin güvenliği ve teknik donanım yükümlülüğüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Sendika, uzaktan sağlık hizmetinin yüz yüze muayenenin tüm unsurlarını karşılayan bir uygulama olarak değerlendirilmesinin tıbben ve hukuken doğru olmadığını savundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimliğinde uzaktan sağlık hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Sendika, uzaktan sağlık hizmetlerinin tıbbi danışmanlık ve sağlık eğitimi, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme, kronik hastalıkların izlem ve takibi, mevcut tedavilerin ve tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, ilaç kullanımı ve tedaviye uyum konusunda danışmanlık ile gerekli durumlarda hastanın yüz yüze muayeneye yönlendirilmesiyle sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.

"UZAKTAN DEĞERLENDİRME BAZI RAPORLAR İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Sendika, Bakanlığın uzaktan randevu sistemi oluşturmasının, mevzuatın uzaktan düzenlenmesine izin vermediği sağlık raporlarını hukuka uygun hale getirmeyeceğini savundu.

Açıklamada sürücü sağlık raporları, sporcu sağlık raporları, evlilik raporları, işe giriş amacıyla düzenlenen durum bildirir raporlar ve istirahat raporları açısından uzaktan değerlendirmenin yeterli kabul edilemeyeceği ifade edildi.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ İÇİN AÇIKLIK TALEBİ

Birlik ve Dayanışma Sendikası, uzaktan sağlık hizmetlerinde hastalara ait özel nitelikli kişisel verilerin görüntülü ve sesli iletişim sistemleri üzerinden işlenmesinin önemli hukuki sorumluluklar doğurduğunu belirtti.

Sendika, kullanılacak yazılım ve güvenlik altyapısı, görüntü ve ses verilerinin şifrelenmesi, görüşmelerin kayıt altına alınıp alınmayacağı, verilerin nerede ve ne kadar süreyle saklanacağı, hasta verilerine kimlerin erişebileceği ve olası veri ihlallerinde sorumluluğun nasıl paylaşılacağı gibi konuların Bakanlık tarafından açık biçimde ortaya konulmasını istedi.

Açıklamada, "Bakanlık, bu hususlara ilişkin sorumluluğu üstlenmeli ve uygulama, çalışan aile hekimi arkadaşlarımıza ilave bir hukuki yük oluşturmamalıdır" denildi.

"TEKNİK DONANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AÇIK HUKUKİ DAYANAĞI YOK"

Sendika, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin 18'inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki gider ödemelerinin kira, internet, faturalar ve sarf malzemesi giderlerine yönelik olduğunu belirtti.

Bu düzenlemenin kamera, mikrofon, bilgisayar ve benzeri teknik donanımların aile hekimleri tarafından satın alınmasını zorunlu kılan açık bir hüküm içermediğini savunan sendika, "Teknik donanım teminine ilişkin yükümlülüğün açık bir hukuki dayanak gösterilmeden aile hekimlerine yüklenmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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