Birsen Temir Saraç'tan Melih Gökçek'e Kadınlar Üzerinden Tepki - Son Dakika
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Birsen Temir Saraç'tan Melih Gökçek'e Kadınlar Üzerinden Tepki

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Dilek İmamoğlu'na yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Saraç, Gökçek'in kadınlara yönelik saldırılarını kınayarak, bu tutumun tüm kadınların onuruna bir saldırı olduğunu belirtti.

25.03.2025 16:43  Güncelleme: 18:24
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(ANKARA) - Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu hedef alan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e tepki gösterdi. Saraç, "Ankara'yı parsel parsel satarken utanmadığı gibi kadınları hedef alırken de utanmıyor. Saraçhane eylemlerini karalamaya çalışan, Dilek İmamoğlu nezdinde tüm kadınları hedef alan Gökçek'i kınıyorum" dedi.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Saraç'ın, Melih Gökçek'in tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu sosyal medya hesabı üzerinden hedef almasının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu sadece bir kadına değil, tüm kadınların onuruna yapılmış bir saldırı"

"Rakiplerine ve ailelerine bel altı saldırmaya çalışıyorlar çünkü siyasi arenada denk olmadıklarını ve olamayacaklarını artık biliyorlar. Melih Gökçek, yaptığı paylaşımla kadınlara olan bakış açısını, ahlakını ortaya koymuş oldu. Bir kadını hedef almak AKP'lilerin yapmayı en iyi bildiği iş. Ankara'yı parsel parsel satarken utanmadığı gibi kadınları hedef alırken de utanmıyor. Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu üzerinden tüm kadınlara saldırmıştır. Bu sadece bir kadına değil, tüm kadınların onuruna yapılmış bir saldırıdır. Kadınlar olarak bu tür saldırılara asla sessiz kalmayacağız. Saraçhane eylemlerini karalamaya çalışan, Dilek İmamoğlu nezdinde tüm kadınları hedef alan Gökçek'i kınıyorum. Bülent Arınç'ın da ifade ettiği üzere, kendisini, Ankara'yı parsel parsel satarken yüzünde oluşan gülümsemeyi hatırlamaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Birsen Temir Saraç'tan Melih Gökçek'e Kadınlar Üzerinden Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birsen Temir Saraç'tan Melih Gökçek'e Kadınlar Üzerinden Tepki - Son Dakika
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