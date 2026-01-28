Bisiklet Tutkunları, 7 Haziran'da Marmaris'te Buluşacak

(MUĞLA) - Dünyada 20 ülkede, 35 şehirde binlerce bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen "L'Étape by Tour de France" amatör bisiklet yarışı, Marmaris'te 7 Haziran'da bisiklet tutkunlarıyla buluşacak. Dağların denizle buluştuğu, zorlu tırmanışları, tarihi değerleri ve özel manzaralarıyla öne çıkan ilçede düzenlenecek organizasyon yüzlerce sporcuyu bir araya getirecek.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France, bu yıl Türkiye'de iki ayrı şehirde düzenlenecek. Tour de France'ın ikonik yarış atmosferine 7 Haziran'da "L'Étape Marmaris by Tour de France" yarışı ile Marmaris, 20 Eylül'de "L'Étape Türkiye by Tour de France" yarışı ile İstanbul ev sahipliği yapacak.

Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek büyük organizasyon, 7 Haziran'da dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kavuştuğu spor ve bisiklet turizmi cenneti Marmaris'te bir araya getirecek.

Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda 7 Marmaris'te gerçekleştirilecek organizasyonda; Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun kurumsal destekleri ile Yüce Auto-Škoda, Mosso Bisiklet, Shimano Türkiye ve Martı Resort Marmaris'in sponsor katkıları, spor turizmi ve destinasyon tanıtımı açısından güçlü bir iş birliği modeli ortaya koyacak.

Basın lansmanı yapıldı

Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Tour de France'ın eşsiz kültürünü amatör bisikletçilerle buluşturan L'Étape by Tour de France'ın Türkiye'deki yeni durağı Marmaris, çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen basın lansmanında medya temsilcilerine tanıtıldı. Marmaris'te gerçekleştirilen lansmanda, 7 Haziran 2026'da düzenlenecek yarış öncesinde organizasyonun vizyonu, parkur yapısı ve Türkiye'de büyüyen spor turizmi hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Lansman Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Gökçe Görgülü Ölçer, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Yüce Auto-Škoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu, A.S.O. L'Étape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, A.S.O. Strateji ve İş Geliştirme Proje Müdürü Marin Grisard ile L'Étape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Marmaris'e önemli bir değer katacağına inanıyoruz"

Lansmanda konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "L'Étape by Tour de France Marmaris, 123 yıllık Tour de France geleneğini Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Marmaris; bisiklet yolları, parkurları ve doğal altyapısıyla bu organizasyon için güçlü bir destinasyon. Amacımız, bu yarışın kentte sürdürülebilir şekilde yerleşmesi, bisiklet kültürünün gelişmesi ve Marmaris'in spor ve turizm markasına uzun vadeli katkı sağlamasıdır. 90 ülkede yayınlanacak bu uluslararası organizasyonun Marmaris'e önemli bir değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "Marmaris; doğası, parkurları ve altyapısıyla L'Étape by Tour de France gibi dünya çapında ilgi gören bir organizasyon için güçlü bir ev sahibi. Bu yarışın Marmaris'te gerçekleşmesi, kentin marka değerine önemli katkı sağlayacak ve dünya genelindeki sporseverlere Marmaris'i ve Muğla'yı tanıtacaktır" ifadelerini kullandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise L'Étape by Tour de France Marmaris yarışının gençler için ilham verici, Marmaris için ise uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kazanım olacağını söyledi.

Sponsor temsilcilerinin de söz aldığı toplantıda konuşan L'Étape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, "İstanbul'da iki kez başarıyla gerçekleştirdiğimiz L'Étape Türkiye ile binlerce sporcuya ve milyonlarca erişime ulaşan güçlü bir iletişim ve yayın ağı oluşturduk. Bugün L'Étape Türkiye, uluslararası takvimde güçlü bir referans noktasıdır. Şimdi bu başarıyı; doğası, iklimi, altyapısı ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Marmaris'e taşıyoruz" diye konuştu.

96 ve 66 kilometrelik parkurlar

L'Étape Marmaris by Tour de France, dağlık karakteriyle öne çıkan zorlu parkurları, uzun tırmanışları ve teknik inişleriyle Tour de France'ın efsanevi dağ etaplarından ilham alıyor. Akdeniz'in mavisi ile çam ormanlarının yeşilini bir araya getiren parkurlar, sporculara "Sarı Mayo" (Maillot Jaune) ile simgelenen mücadele ruhunu birebir yaşama fırsatı sunuyor.

Marmaris'in antik kentleri, kıyı şeridi, koyları ve dağ geçitleri arasında uzanan parkur yapısı; yalnızca sportif bir mücadele değil, aynı zamanda doğayla, tarih ve kültürle iç içe bir spor turizmi deneyimi ortaya koyuyor. Tour de France ruhuna uygun şekilde tırmanış ağırlıklı ve teknik parkurlarıyla öne çıkan Marmaris etabı, amatör bisikletçilere profesyonel bir yarış deneyimi sunmayı hedefliyor.

96 kilometrelik uzun parkur ve 66 kilometrelik kısa parkur sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Étape du Tour'a katılım hakkı kazanarak, L'Étape Türkiye by Tour de France 2025 kazananlarıyla birlikte Tour de France'ın efsanevi parkurlarında pedal çevirme ayrıcalığını elde edecek.