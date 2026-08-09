Bismil'de Apartmanda İki Yangın
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında 9 saat arayla iki yangın çıktı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairede gündüz ve gece saatlerinde 9 saat arayla çıkan 2 yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınların nedenleri araştırılıyor.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairedeki ilk yangın, dün saat 16.30 sıralarında çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Aynı dairede saat 01.30 sıralarında yeniden yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesiyle ikinci yangın da söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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