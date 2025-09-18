Bismil'de ATV Kazası: 71 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bismil'de ATV Kazası: 71 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bismil\'de ATV Kazası: 71 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
18.09.2025 00:29
Diyarbakır Bismil'de ATV ile çarpışan otomobilde 71 yaşındaki Kasım Kaya hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobille çarpışan ATV'deki Kasım Kaya (71) hayatını kaybetti, oğulları Azar ve Tevfik yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ATV ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ATV, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada ATV'deki Kasım Kaya ile oğulları Azat ve Tevfik yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kasım Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Otomobil, Bismil, Kaza, Atv, Son Dakika

14:47
14:34
14:10
14:09
13:28
13:22
