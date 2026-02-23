Bismil'de Plastik Poşet Fabrikasında Yangın

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Kazancı Mahallesi'nde plastik poşet üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
