Bitcoin Fiyatı, Binance CEO'sunun İstifasıyla Düştü - Son Dakika
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Bitcoin Fiyatı, Binance CEO'sunun İstifasıyla Düştü

Bitcoin Fiyatı, Binance CEO\'sunun İstifasıyla Düştü

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 60 bin doların altına düştü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 trilyon 210 milyar dolara geriledi.

01.05.2024 00:01
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 60 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 trilyon 210 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed'in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 59 bin 120 dolara düştü.

TSİ 23.38 itibarıyla 59 bin 750 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 10'a yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 46 gündeki düşüş yüzde 18'i aştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 23.38 itibarıyla Ethereum, 2 bin 954 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların sürdüğünün sinyalini veren veriler sonrasında kripto piyasasında negatif seyir görüldüğünü belirtti.

Yine ABD'de beklenenden güçlü istihdam maliyetinin kalıcı enflasyonist baskılara işaret ettiğini aktaran analistler, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde kripto yatırımcıların temkinli olduğunu dile getirdi.

Analistler, buna ek olarak konut fiyatlarındaki beklenmedik güçlü artışın ABD emlak piyasasındaki toparlanmanın yolda olduğuna işaret ettiğini vurgulayarak, ABD'de enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren veriler sonrasında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini anımsattı.

Kasım 2023'te ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasının da kripto dünyasında sert satışlarda etkisi oldu.

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında, savcılar, caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası isterken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik talep etti.

Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını savundu.

Bir zamanlar "kripto sektörünün en güçlü kişisi" olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitcoin Fiyatı, Binance CEO'sunun İstifasıyla Düştü - Son Dakika

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