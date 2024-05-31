Bitexen Antalyaspor Başkanı ve Alex de Souza, Burdur Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor Başkanı ve Alex de Souza, Burdur Valisi'ni ziyaret etti

Bitexen Antalyaspor Başkanı ve Alex de Souza, Burdur Valisi\'ni ziyaret etti

Bitexen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve teknik direktör Alex de Souza, Burdur Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Öksüz, Antalyaspor'a yeni sezon çalışmaları için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kamp Tesisleri'ni tercih etmelerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi. Görüşmede Antalyasporlu yöneticiler ve teknik heyette yer alan Mehmet Aurelio da hazır bulundu.

31.05.2024 18:43
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Bitexen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve teknik direktör Alex de Souza, Burdur Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'ni incelemeye gelen Boztepe ve Alex, Vali Öksüz ile bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında Burdur Valisi Türker Öksüz, Teknik Direktör Alex ve Antalyaspor'a, yeni sezon çalışmaları için yeniden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kamp Tesisleri'ni tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi

Görüşmede Antalyasporlu yöneticiler ile teknik heyette yer alması beklenen Mehmet Aurelio da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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