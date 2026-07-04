Bodrum Bitez Sahili'nde Yeni Dönem Başlıyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ile Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. arasında imzalanan protokolle Bitez Mahallesi Hacıahmetler Mevkii Günübirlik Kullanım Alanı'nın işletmesi belediyeye devredildi. Protokolle, Bitez sahilinde çevreyi ve doğal yapıyı koruyan, kamu yararını gözeten ve vatandaşların sahili daha düzenli kullanabilmesini hedefleyen uygulamalar hayata geçirilecek.

Bodrum Belediyesi ile Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. arasında Bitez Mahallesi Hacıahmetler Mevkii Günübirlik Kullanım Alanı'nın işletilmesine ilişkin hazırlanan protokolü imzalandı. Bodrum Belediye Başkanlığı'nda imzalanan protokolle birlikte, daha önce Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan alanın işletmeciliği, Bodrum Belediyesi tarafından yürütülecek. Protokol kapsamında Kumbahçe sahilinde uygulanan düzenleme modeli Bitez sahilinde hayata geçirilecek. Çalışmalar doğrultusunda bölgede uzun yıllardır oluşan kontrolsüz işgallerin, kaçak eklentilerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca çevre hassasiyetini önceleyen, doğal sit alanının dokusunu koruyan, nitelikli ve kontrollü bir kıyı düzeni oluşturulması amaçlanıyor.

"AMACIMIZ, BODRUM SAHİLLERİNİ ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kumbahçe sahilimizde uyguladığımız ve vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler aldığımız düzenleme modelini şimdi Bitez'de hayata geçiriyoruz. Bitez sahilimiz doğal sit alanı olduğu için buranın sorumluluğu, yönetimi ve işletimi tamamen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz üzerindeydi. Bugün Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. ile yaptığımız protokol kapsamında, Bitez Mahallesi Hacıahmetler Mevkii Günübirlik Kullanım Alanı'nın işletmeciliği artık belediyemiz tarafından yürütülecek."

Ekiplerimizle yıllardır bölgede oluşan kontrolsüz işgallerin, kaçak eklentilerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçeceğiz. Yalnızca belediyemizin yasal normlar çerçevesinde izin verdiği kullanım ve yapılaşmalara müsaade edeceğiz. Çevre hassasiyetini önceleyen, doğal sit alanını koruyan, estetik ve düzenli bir kıyı düzeni oluşturacağız. Amacımız Bodrum'un tüm sahillerini vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği, düzenli, güvenli ve erişilebilir yaşam alanları haline getirmek. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli süreçte desteklerini esirgemeyen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüze, Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ÇALIŞMALAR MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEK

Protokolle birlikte Bodrum Belediyesi, Bitez sahilinde çevreyi ve doğal yapıyı koruyan, kamu yararını gözeten ve vatandaşların sahili daha düzenli kullanabilmesini hedefleyen uygulamaları hayata geçirecek. Çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sürdürüleceği de ifade edildi.