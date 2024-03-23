Bitkiler, Patojenlere Karşı Kendilerini Korumak İçin Yardım Çağrısı Yapıyor

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BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, kısa süre önce bitkilerin patojen istilasına karşı kendilerini korumak için bir "yardım çağrısı" mekanizması aracılığıyla rizosfer mikrobiyomlarını nasıl bir araya getirdiğini ortaya çıkardı.

Bilim ve Teknoloji gazetesine göre Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nden araştırmacıların yaptığı keşif, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, patojen saldırısı simülasyonu yapmak üzere bir dizi değiştirilmiş patojenik olmayan bakteri kullandı. Araştırmacılar, bu "ılımlı" bakterilerin bir "yardım çağrısı" tepkisi tetiklediğini ve bitkilerin kökleri ile toprak arasındaki dar bölge çevresinde çok sayıda mikrobiyomu bir araya getirmesine yol açtığını buldu. Bilim ve Teknoloji gazetesinde Cuma günü çıkan habere göre bu etki, birçok ekim döngüsü boyunca sürebiliyor ve bitkiler için uzun süreli koruma sağlayabiliyor.

Araştırmacılar, ayrıca bir bitki "yardım çağrısı" sinyali gönderdiğinde Devosia olarak bilinen bir mikroorganizmanın hızlıca tepki vererek bitkinin rizosferinde çoğaldığını ve bitkiyi patojenlere karşı koruduğunu da belirledi.

Devosia'nın polipeptit bileşeni de ek tepkiyi tetikleyerek bitki ile mikroorganizmalar arasındaki etkileşimi güçlendirebiliyor. Bu etkileşim, bitkilerin büyümesi ve sağlığı açısından büyük önem sahibi olabilir.