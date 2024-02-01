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Bitlis Ahlat'taki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nde Büyük Buzlanma - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'taki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nde Büyük Buzlanma

Bitlis Ahlat\'taki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti\'nde Büyük Buzlanma

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti adlı sulak alanın yüzeyinin büyük bir kısmı buz tuttu. Son günlerdeki yağışlar ve soğuk hava etkisiyle birlikte, birçok kuş türü göç etti ancak bazı kuşlar donmayan bölgelerde kalmaya devam etti. Doğaseverler, beyaz örtüyle kaplanan sulak alanın güzel görüntülerini fotoğraflamak için bölgeye akın etti.

01.02.2024 11:51
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" adı verilen sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

İlçede son günlerdeki yağışların ardından başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yamlar mevkisinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

"Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" adı verilen sulak alanda konaklayan birçok kuş türü göç ederken, gölün donmayan bölümlerinde bazı kuşların kalmaya devam ettiği gözlendi.

Doğaseverlerden Ahmet Yamlı, bölgenin birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu güzel görüntüleri görmek ve fotoğraf çekmek için buraya geldim. Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş." dedi.

Çevresi beyaz örtüyle kaplanan sulak alan dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bitlis Ahlat'taki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nde Büyük Buzlanma - Son Dakika
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