Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, mübarek ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşku ve sevincin hep birlikte yaşandığı özel günler olduğunu belirten Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlik ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Ramazan Bayramı, küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesiledir. Sevgi, saygı ve dostluğun pekiştiği önemli bir gündür. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan böyle bir dönemde eriştiğimiz Ramazan Bayramı'nın milli birliğimizin daha da güçlenmesi ve tüm dünyada huzur ve kardeşliğin oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Bitlisli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım."