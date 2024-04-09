Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevinç ve mutluluklarını ifade ederek, bayramların dargınlıkların unutulduğu, gönüllerin tamir edildiği, coşku ve sevincin yaşandığı özel günler olduğunu belirtti. Tanğlay, bayramın milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirdiğini ve insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından önemli bir vesile olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu dönemde erişilen Ramazan Bayramı'nın milli birliğin daha da güçlenmesi ve dünyada huzur ve kardeşliğin oluşması için bir vesile olmasını diledi. Tanğlay, tüm Bitlisli hemşerilerinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladı.

09.04.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, mübarek ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşku ve sevincin hep birlikte yaşandığı özel günler olduğunu belirten Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlik ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Ramazan Bayramı, küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesiledir. Sevgi, saygı ve dostluğun pekiştiği önemli bir gündür. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan böyle bir dönemde eriştiğimiz Ramazan Bayramı'nın milli birliğimizin daha da güçlenmesi ve tüm dünyada huzur ve kardeşliğin oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Bitlisli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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