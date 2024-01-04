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Bitlis Belediyesi Kadın Destek Merkezi'nde Kadınlar Hem Meslek Öğreniyor Hem de Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Bitlis Belediyesi Kadın Destek Merkezi'nde Kadınlar Hem Meslek Öğreniyor Hem de Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

Bitlis Belediyesi Kadın Destek Merkezi'nde (KADEM) düzenlenen kurslara katılan kadınlar, öğrendikleri mesleklerle hem kendilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. KADEM bünyesinde açılan örgü, nakış, ahşap, boyama, sabun sanatı ve amigurumi kurslarına katılan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor. Kursiyerler, kurslardan aldıkları bilgilerle kendilerini geliştirirken, aynı zamanda evde oturmak yerine farklı etkinlikler yapmanın keyfini yaşıyorlar.

Bitlis Belediyesi Kadın Destek Merkezi\'nde Kadınlar Hem Meslek Öğreniyor Hem de Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor
04.01.2024 - 14:05,
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Bitlis Belediyesi Kadın Destek Merkezi'ndeki (KADEM) kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan KADEM'de kadınlar, örgü, nakış, ahşap, boyama, sabun sanatı ve amigurumi kurslarından faydalanıyor.

Bu kurslarda öğrendikleri bilgilerle kendilerini geliştiren kadınlar, aynı zamanda yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Usta öğretici Hatice Kündü, daha önce kendi dikim yerinin olduğunu söyledi.

Kursların önemli olduğuna değinen Kündü, "Bu tür kurslara gelmeyi herkese tavsiye ediyorum. Hayatın bütün yorgunluğunu ve stresini burada atabiliyorum. İşimi çok seviyorum. Birilerine faydalı olabilmek en güzel şey. Evde oturan kadınlar hiç durmayıp kurslara gelsinler. Burada el becerilerini geliştirsinler. Yaptığımız ürünleri satıyoruz. İnsana hem maddi hem manevi yönden bir kazanç getiriyor." diye konuştu.

Usta öğretici Filiz Güler de kursa gelen kadınlara güzel ortam oluşturduklarını belirtti.

Açılan kurslarla kadınların yüreğine dokunduklarını ifade eden Güler, "Kadınlar sürekli evde oturmasınlar, buraya gelip farklı etkinlikler yapsınlar. Burada bir çok iş ve etkinlik yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerden kazanç elde ediyoruz. Bu da yaptığımız işe ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

Kursiyerlerden Naşide Kumaş ise "Emekliyim. Kurslara gelip evimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. Bu kurs bana terapi gibi geliyor. Kadınlarımız için bir fırsat. Ben de bu fırsatı değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Bitlis Belediyesi, Kültür, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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