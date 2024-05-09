Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi Okulunda Kantin Sorumlusu Yok - Son Dakika
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Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi Okulunda Kantin Sorumlusu Yok

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Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi Okulu, 'Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz' projesiyle öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapma imkanı sunuyor. Öğrenciler, kendi alışverişlerini yaparak parayı kasaya bırakıp üstlerini kendileri alıyorlar. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, güven duygusunu ve dürüstlük kavramını öğreniyorlar.

09.05.2024 09:02
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Bu okuldaki kantinin sorumlusu yok

BİTLİS - Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi Okulunda hayata geçirilen 'Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz' projesi çerçevesinde öğrenciler, sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.

Dolabın üzerine 'Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz' yazısını asan okul yönetimi, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor. Öğrenciler, ders aralarında kantine giderek sırayla alışveriş yapıp, kendi elleriyle paralarını kasaya bırakıyorlar ve gerekirse üstünü yine kendileri alıyorlar.

Okuldaki öğretmenler, ailelerin emaneti olan çocuklara sadece öğrenmeleri gereken dersleri değil, dürüstlük ve emanet kavramlarını da öğretiyorlar. Yaklaşık 6 yıl önce uygulamaya konulan ve 'Kantin Senin' sloganıyla sürdürülen uygulamadan öğrenciler de oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Öğrencilerden Elif Kalı, uygulama ile güven duygusunu öğrendiklerini belirterek, "Bu kantinde kendi alışverişimizi yapıyoruz. Parasını da oraya koyuyoruz. İdarecilerimize ve öğretmenlerimize bu uygulama için teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Elif Asmin Ertaç ise BİLSEM'de çok fazla uygulama yapıldığını ifade ederek, "Bu uygulamada kendimiz kantinci olmadan alışverişimizi kendimiz yaparak parasını da kendimiz bırakıyoruz. Bu sayede hem kendimiz hesaplamış oluyoruz hem de hocalarımızın bize güvenmiş olduğunu hissediyoruz. Büyüyünce güvenilebilir bir insan olmanın ilk temellerini bu uygulama sayesinde BİLSEM'de attım" şeklinde konuştu.

Fatma Betül Üstündağ ise "Burada herkes birbirine güveniyor. Herkes istediği gibi alışveriş yapabiliyor. Bu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimiz ve okul idarecilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİLSEM Okul Müdürü Ekrem Oruk, ise "Yaklaşık 6 yıl önce Öğretmenleri kurul toplantımızda aldığımız kararla değerler eğitim programı kapsamında öğrencilerimize bir proje yapmak istedik. Proje kapsamında neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Öğretmenlerimizle birlikte 'Kantin Size Emanet' uygulamasına karar verdik. Bizler şu doğrultuda hareket ettik. Öğrencilerimiz ileride bilim insanları, doktor, mühendis olabilirler. Fakat hayatın her aşamasında hayatın en değerli işlevlerinden olan güven duygusunu, doğruluk ve dürüstlük kavramlarını öğrencilerimize kavratmak adına yapabileceğimiz en iyi uygulamanın bu olabileceğine karar verdik. 6 yıldır uyguladığımız bu proje sayesinde öğrencilerimiz kendi alışverişlerini yapıp, para üstünü ve küçük hesaplar yapmamaları gerektiğini, bu doğrultuda iyi bir insan olabilme konusunda ilk adımı atabilmeleri anlamında onlara yardımcı olmaya çalıştık. Öğrencilerimiz bu uygulamadan çok memnunlar. Onların bizlere güvendiklerini görmek de bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerin hayatlarına doğruluğu ve dürüstlüğü katabiliyorsak ne mutlu bize. Bütün öğrencilerimize güvenebilmenin ne kadar güzel olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi Okulunda Kantin Sorumlusu Yok - Son Dakika

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