Bitlis Emniyet Müdürü ve polis memurlarının hedef alındığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 polis adliyeye sevk edildi

"Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirilerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesi'ne getirildi.
13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.
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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili olarak yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın şüphelilerinin yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, Bulancak esnafına ve olayda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Doruk Erolçevik, Alanya'da büyük bir karşılama ile karşılandı. Erolçevik, şampiyon olmanın heyecanını ve hedeflerini paylaştı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından da ziyaret edilen sporcu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.
Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı. Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı. Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı. Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti. Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, 'Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar.' dedi. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.
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