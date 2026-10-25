Bitlis Hizan'da 6 köy ve 4 mezrayı bağlayan 13 kilometrelik yolda asfalt seriliyor

Bitlis Hizan'da 6 köy ve 4 mezrayı bağlayan 13 kilometrelik yolda asfalt seriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Hizan'da 6 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfaltlama sürüyor. İl Özel İdaresince altyapısı tamamlanan yolda asfaltı Karayolları ekipleri seriyor; yolun kısa sürede bitmesiyle bölge sakinlerinin rahat ulaşıma kavuşması hedefleniyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 6 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresince altyapısı tamamlanan, asfaltı ise Karayolları ekiplerince serilen 13 kilometrelik yolun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Yaylacık-Çalışkanlar-Yolbilen-Sarıtaş-Oymapınar-Bölüklü-Ayrancı grup yolunun tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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