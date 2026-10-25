Bitlis Hizan'da 6 köy ve 4 mezrayı bağlayan 13 kilometrelik yolda asfalt seriliyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 6 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresince altyapısı tamamlanan, asfaltı ise Karayolları ekiplerince serilen 13 kilometrelik yolun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yaylacık-Çalışkanlar-Yolbilen-Sarıtaş-Oymapınar-Bölüklü-Ayrancı grup yolunun tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor.