ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Bitlis'in Hizan ilçesinde evde sağlık hizmeti sunan ekipler, köylerde hastaneye gidemeyen yaşlı, yatalak ve engelli hastalara ulaşıyor.

Sağlık Bakanlığınca sunulan evde sağlık hizmetinden yaşlılar, yatağa bağımlı hastalar, ameliyat sonrası evde takibi uygun görülen kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar yararlanabiliyor.

Hizan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi ekibi, özellikle kırsal mahalle ve köylerde yaşayan, hastaneye ulaşmakta güçlük çeken hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Arazi şartlarının zor olduğu bölgede görev yapan ekip, belirli aralıklarla ziyarette bulundukları hastaları evlerinde muayene ediyor, gerekli tedavileri uyguluyor ve ilaçlarını düzenliyor.

Hastaların ve yakınlarının hayır duasını alan ekip, ilçedeki yaklaşık 160 hastaya düzenli olarak sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Hizan Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Karahan ve Evde Sağlık Birimi sorumlusu Dr. Fatma Aydın, sağlık çalışanlarıyla Süttaşı ve İçkaval köylerine giderek, takip ettikleri hastalara sağlık hizmeti sundu.

"Bu hizmet bizim için bir zorluk değil, mutluluk kaynağı"

Erkan Karahan, AA muhabirine, evde sağlık birimiyle hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini, 100'den fazla köy ve mezradaki 160'tan fazla hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Erişilebilir sağlık hizmetine önem verdiklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Bu hizmetimizin amacı kendi başına hastaneye gelmekte zorluk çeken, evde yatalak hastalara gidip yerinde tedavilerini ve gerekli muayenelerini yapmaktır. Bu hizmet sırasında hastalarımızın kan şekerlerini ölçüp, tansiyonlarına bakıp ve ilk etapta muayenesini yapmaktayız. Hastalarımızın başka ihtiyaçları varsa özellikle uzman hekim konsültasyonu ve benzeri hizmetleri de sunmaktayız. Hizmeti götürmek her halükarda zor ama amacımız hastalara hizmet etmek ve onları daha iyi, konforlu bir hale getirmek. Bunu yaparken mutluluk duyuyoruz. Bu hizmet bizim için bir zorluk değil, mutluluk kaynağı."

Muayene sırasında ilaçları biten hastaların reçetelerini yenilediklerini anlatan Karahan, rapor süresi dolan hastaların da gerekli uzman hekimlere yönlendirilerek raporlarının yenilenmesini sağladıklarını dile getirdi.

Karahan, "Hastaların ek muayene ihtiyaçları olduğunda evde bakım araçlarıyla veya 112 araçlarıyla uygun yerlere sevkini sağlayıp ekstra sağlık hizmetlerini de almalarına yardımcı olmaktayız. Bu hizmet Bakanlığımız tarafından tamamen ücretsiz verilmektedir. Hizmetten yararlanması uygun görülen hastalarımız için vatandaşlarımız hastanelerimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze veya İlçe Sağlık Müdürlüğümüze başvurabilir." dedi.

"Hastalarımıza bir telefon kadar yakınız"

Dr. Fatma Aydın ise evde sağlık birimine kayıtlı yaşlı, kronik hastalığı olan ve yatağa bağımlı kişilere dört mevsim hizmet sunduklarını söyledi.

Olumsuz hava koşulları ve zorlu coğrafi şartlar nedeniyle kırsalda yaşayan hastaların sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için çalıştıklarını anlatan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımıza bir telefon kadar yakınız. İhtiyaç duydukları her an arayabilirler. Biz de her an hizmete koşmaya hazır durumdayız. Bugün de geldiğimiz köylerde 3 hastamızın muayenesini yaptık, vital bulgularına baktık, değerlendirdik. Şikayetlerini dinledik. İlaç düzenlemelerini yaptık ve hizmetimizi sunduk. Çok uzak köylerimiz de mevcut. Bakanlığımızın bizlerden istediği hastayı ziyaret edip kronik hastalıklarını, şekerini, tansiyonunu, rutin kontrolünü sağlamak, gerekli ilaç düzenlenmesini yapmak ve hastayı gerekli durumlarda uzman hekimlerimize konsülte etmektir. Bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Kış da olsa, yaz da olsa, kar da olsa bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz."