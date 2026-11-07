Bitlis Hizan'da sağanak sonrası kapanan Ürünveren-Kolludere köy yolu ekiplerce açıldı

Bitlis Hizan'da sağanak sonrası kapanan Ürünveren-Kolludere köy yolu ekiplerce açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde sağanak nedeniyle Ürünveren ve Kolludere grup köy yoluna taş parçaları ve toprak düştü, yol kapandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla yönlendirilen İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleriyle temizlik yaparak ulaşımı yeniden sağladı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde sağanak nedeniyle karayoluna düşen taş parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi.
Sağanak nedeniyle Ürünveren ve Kolludere grup köy yoluna düşen taş parçaları ve toprak, yolu kapattı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdare ekipleri yönlendirildi.
İş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, yola savrulan taş ve toprağı temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.
Kaynak: AA
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