Bitlis Rahva'da kontrolden çıkan minibüs devrildi, 9 kişiden 2'si yaralandı - Son Dakika
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Bitlis Rahva'da kontrolden çıkan minibüs devrildi, 9 kişiden 2'si yaralandı

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Bitlis Rahva\'da kontrolden çıkan minibüs devrildi, 9 kişiden 2\'si yaralandı
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Bitlis'te, kar yağışının etkili olduğu Rahva bölgesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüsteki 9 kişiden 2'si yaralandı; yaralılar ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve minibüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu il merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki Rahva bölgesinde kontrolden çıkan 34 BZZ 743 plakalı minibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 9 kişiden 2'si yaralandı. Yaralılar ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı yol, minibüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
OtomobilTatvanBitlisGüncelSon Dakika

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