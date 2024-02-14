Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden 1500 hastaya hizmet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden 1500 hastaya hizmet

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi\'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi\'nden 1500 hastaya hizmet

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 16 ay önce açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi'nde bugüne kadar 1500 hastaya hizmet verildi. Ünitede pazartesi, salı ve perşembe günleri uygulamalar yapılırken, çarşamba ve cuma günleri poliklinik hizmeti veriliyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Metiner, randevu sistemiyle hastaneye başvuran vatandaşların sağlıklı ortamda GETAT hizmetinden faydalandığını belirtti. Hacamat ve sülük uygulamalarıyla hizmet sunulan hastanede, 16 ayda 1500'den fazla uygulama gerçekleştirildi.

14.02.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 16 ay önce açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi'nde bugüne kadar 1500 hastaya hizmet verildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında açılan ünitede, pazartesi, salı ve perşembe günleri uygulamalar yapılıyor, çarşamba ve cuma günleri ise poliklinik hizmeti veriliyor.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Metiner, randevu sistemiyle hastaneye başvuran vatandaşların sağlıklı ortamda GETAT hizmetinden faydalandığını söyledi.

Hastane bünyesinde 16 aydan bu yana hacamat ve sülük uygulamalarıyla hizmet sunduklarını anlatan Metiner, "Hastalarımız 182 aracılığıyla randevu alarak bize başvuruyor. Pazartesi, salı ve perşembe uygulama, çarşamba ve cuma günleri ise poliklinik hizmeti sunmaktayız. Bu sürede 1500'ün üzerinde uygulama gerçekleştirdik."

İç metabolik atıklardan temizlenmek için yılda en az bir kez hacamat yaptırılması gerektiğini belirten Metiner, hacamatın uyku bozukluklarında, baş ağrılarında, kas ve iskelet sistemi ile romatizmal hastalıklarda, sülüğün ise kireçlenme, varis ve yumuşak doku bozukluğunda tamamlayıcı tedavi olarak tavsiye edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Bitlis, Tatvan, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden 1500 hastaya hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden 1500 hastaya hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement